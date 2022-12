Veneto: vicepresidente Regione, presentato portale unico per trasporti eccezionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna è stato presentato il progetto "Sweet - The Single Windows for Exceptional Transport", Il portale unico per i trasporti eccezionali, che è stato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 per il proposito di strutturare un portale per le richieste e il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di questo tipo di mezzi. Il questo progetto il Veneto ha il ruolo di soggetto coordinatore assieme a Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Austria. "L'obiettivo che ci siamo prefissati attraverso questo piano di lavoro - ha spiegato la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti - è quello di migliorare la governance del trasporto eccezionale, consentendo l'utilizzo di un unico portale per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione. Non solo. L'applicativo digitale prevede di garantire anche il monitoraggio di strade, ponti e viadotti per assicurare i migliori standard di sicurezza. Siamo ancora ad una fase sperimentale ma questo rappresenta un punto di partenza importante per l'implementazione di un sistema che garantirà al settore procedure di nulla osta semplificate, e condizioni di trasporto sicure lungo la rete stradale regionale e interregionale". (Rev)