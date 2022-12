Usa: cinque deputati mettono a rischio candidatura di Kevin McCarthy alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione di cinque deputati repubblicani rischia di minare la candidatura di Kevin McCarthy, anche lui repubblicano, alla presidenza della Camera dei rappresentanti, dopo le elezioni di medio termine del mese scorso. Secondo quanto appreso dal portale di informazione “Axios”, i rappresentanti Andy Biggs, Matt Gaetz, Ralph Norman, Matt Rosendale e Bob Good sono intenzionati a votare “come un blocco unico” sulla candidatura di McCarthy, che avrà bisogno di 218 voti per essere nominato presidente. In vista del voto in programma per il prossimo 3 gennaio, una opposizione in blocco dei cinque deputati potrebbe pregiudicare irreparabilmente la candidatura, impedendo di raggiungere la soglia dei 218 voti. Lo stesso Biggs, in corsa anche lui per la presidenza della Camera, ha dichiarato ad “Axios” che “non voterò a suo favore il 3 gennaio”, anche se McCarthy sta lavorando per ottenere più consensi possibili. “Voteremo come un blocco unico, quindi anche eventuali concessioni andranno valutate tutti insieme”, ha affermato Norman, parlando con alcuni giornalisti nella giornata di ieri. (Was)