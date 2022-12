Messico: Cepal stima crescita 2022 al 2,9 per cento, il 2023 all'1,1 per cento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra luglio e settembre, ha reso noto l'istituto nazionale di statistica (Inegi), l'economia del Messico è cresciuta dello 0,9 per cento sul secondo trimestre e del 4,3 per cento su anno. Il prodotto interno lordo messicano, in crescita per il quarto trimestre consecutivo, è stato trainato soprattutto dalle attività primarie, con un incremento del 2 per cento, dal comparto dei servizi - che da soli compongono il 65 per cento del pil - aumentati dell'1,1 per cento. In espansione, anche se al ritmo più ridotto dello 0,6 per cento, anche il settore secondario. La crescita accumulata dell'economia dall'inizio dell'anno è pari al 2,9 per cento. Il dato si combina con quello, pubblicato sempre oggi, della crescita a settembre dello 0,7 per cento della attività economica (un indice che misura il pil su base mensile). (Abu)