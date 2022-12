Lombardia: R. La Russa, da accordo "Stazioni Sicure" a Lecco ottimi risultati, rispondiamo a richieste pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo 'Stazioni Sicure' a Lecco sta ottenendo ottimi risultati e conferma l'impegno di Regione Lombardia nel rafforzare la sicurezza sui treni e nelle stazioni ferroviarie". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa, a margine della diffusione dei risultati ottenuti attraverso l'accordo sottoscritto da Regione Lombardia e Prefettura di Lecco, con 25 Comuni della provincia, situati lungo la tratta ferroviaria Lecco-Milano. "La sinergia tra le diverse Polizie locali - ha aggiunto l'assessore - garantisce un impiego numericamente adeguato di agenti e permette uno scambio fattivo di professionalità. Ringrazio il Prefetto di Lecco e i Comuni del territorio che per primi hanno creduto nel progetto". Da maggio a novembre 2022, nelle stazioni del lecchese, sono stati effettuati 180 servizi che hanno visto coinvolti ufficiali e agenti di Polizia locale. Sono stati organizzati 260 posti di controllo per servizi di polizia stradale che hanno portato all'accertamento di 220 violazioni del codice della strada, 2.546 veicoli controllati e 3.463 persone - tra conducenti di veicoli e non - identificate nei pressi delle stazioni.(segue) (Com)