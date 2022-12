Lombardia: R. La Russa, da accordo "Stazioni Sicure" a Lecco ottimi risultati, rispondiamo a richieste pendolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al Comune di Lecco, capofila dell'iniziativa, fanno parte anche Mandello del Lario, Bellano, Colico, Dorio, Brivio, Dervio, Merate, Olgiate Molgora, Calco, Airuno, Calolziocorte, Cernusco Lombardone, Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, Osnago, Oggiono, Valmadrera, Civate, Malgrate, Molteno, Rogeno, Cassago Brianza, Galbiate, Nibionno. "Il mio auspicio - precisa l'assessore - è che gli esempi positivi di questi territori, non solo Lecco ma anche Varese, dove abbiamo siglato un accordo analogo a settembre, spingano altre province ad aderire all'intesa. Regione Lombardia accoglierà le richieste mettendo a disposizione le risorse necessarie". Il finanziamento della Regione, destinato ai Comuni del comprensorio, andrà ad incrementare le risorse erogate per il pagamento dei servizi agli agenti di Polizia locale. "Un bilancio positivo che risponde alle richieste di maggiore sicurezza che arrivano dal territorio - conclude La Russa - considerato l'aumento degli episodi di criminalità sui treni e nelle stazioni, che vedono nella maggior parte dei casi protagonisti gli extracomunitari. A Lecco, in particolare, gli agenti hanno organizzato presidi giornalieri in collaborazione con le altre Forze dell'ordine nella zona della stazione, sempre più di frequente teatro di aggressioni e risse". (Com)