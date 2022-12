Napoli: Manfredi, accelerazione su attività di bonifica di Bagnoli. Riaperto Auditorium

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo cominciato a dare una grande accelerazione all'attività di bonifica e ripartenza di Bagnoli. In attesa di un percorso che sarà necessariamente lungo, ora è necessario che Napoli si riappropri di una parte che può essere utilizzata e quindi apriamo l'auditorium per queste attività per Natale e poi lo mettiamo a disposizione dei cittadini per i mesi successivi". Così ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e commissario per l'area di Bagnoli, in occasione della riapertura dell'auditorium. "L'auditorium vedrà ora degli spettacoli a partire dal 20 dicembre col violino di Uto Ughi, e poi dopo Natale, con l'ultimo spettacolo il 2 gennaio, sarà aperto dopo poco a chi vuole portare cose qui all'auditorium, dalle scuole alle associazioni e alla cittadinanza, per questo primo pezzo di Bagnoli che anche ha vissuto vicissitudini di sottrazione all'uso pubblico e che ora vogliamo possa tornare a disponiblià dei cittadini", ha aggiunto il sindaco di Napoli. (ren)