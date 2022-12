Legge Bilancio: Cattaneo, FI sensibile a più deboli, emendamento per svolta su cure palliative e caregiver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia “è da sempre molto attenta alle necessità delle fasce più deboli. “Per questo abbiamo subito raccolto l'appello lanciato dal network di oltre novanta associazioni che promuovono la Pubblica agenda ‘Ditelo sui tetti’, rivolta al governo e a tutti i parlamentari perché la legge di bilancio 2023 sia particolare ne sensibile ai problemi dei più deboli". Lo afferma, in una nota, il presidente del gruppo parlamentari di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo. "In particolare - prosegue Cattaneo - abbiamo segnalato in un emendamento (il 21.047) il tema dell'urgenza di dare una svolta alle cure palliative e una minima risposta a chi, nelle nostre case, si prende cura dei più fragili, come i caregiver. Non si tratta di voler risolvere in un colpo solo problematiche molto complesse, ma di riconoscere un valore ai più deboli, attraverso le cure del dolore e una assistenza continuativa che faciliti la permanenza nella propria abitazione, per non allontanarsi dai propri affetti". (segue) (Rin)