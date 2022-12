Legge Bilancio: Cattaneo, FI sensibile a più deboli, emendamento per svolta su cure palliative e caregiver (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Significativo è, poi - continua Cattaneo - che alcune delle proposte siano senza spesa, incidendo su dinamiche di governo della sanità e sullo statuto del lavoro. In questo quadro, per sbloccare l'inaccettabile stallo delle cure palliative - come auspicato anche dal ministro Schillaci- che sono ancora troppo poco accessibili e disomogenee rispetto al territorio nazionale, si chiede di condizionare gli step dei finanziamenti ordinari ai sistemi sanitari regionali, alla presentazione di un piano operativo su scala pluriennale da parte di ogni Regione, per una riorganizzazione strutturale ed efficiente delle terapie del dolore". "Similmente - spiega Cattaneo, passando ai temi dell'assistenza domestica -, in attesa di una disciplina organica sui caregiver cui il ministro Calderone sta lavorando, si può e si deve consentire subito che il familiare, che viene minimamente ricompensato per dedicarsi a chi sia divenuto invalido nella propria famiglia, non debba licenziarsi da altri impieghi, ma possa rimanere iscritto a un albo professionale o venga posto in aspettativa se in possesso di un contratto di dipendenza lavorativa". "Siamo certi - conclude il presidente dei deputati azzurri - che si tratti di contributi che potranno essere sostenuti da uno spettro ampio, spero molto ampio, di rappresentanze parlamentari". (Rin)