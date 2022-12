Torino: Lo Russo su neve, monitorata con attenzione la situazione fin dalle prime precipitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale della Città di Torino (Divisione Ambiente, Infrastrutture e mobilità e Polizia Municipale) ha monitorato con attenzione la situazione fin dalle prime precipitazioni, per avvisare tempestivamente l'unità di coordinamento operativo che è stata attivata dalle ore 15. In pianura dalle ore 12 sono usciti 13 mezzi spandisale, mentre dalle ore 15 sono entrati in servizio i primi mezzi spazzaneve: 52 veicoli con lame per la grande viabilità, 44 per la media viabilità, 29 nel centro cittadino, secondo quanto previsto dal piano di emergenza neve predisposto dalla Città. Sulla collina sono operativi 64 trattori con lame e spandisale. Il sale era già stato gettato preventivamente nelle serate e nottate precedenti l'evento nevoso di oggi, sia in pianura che in collina. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando l'emergenza neve che oggi ha colpito la Città. (segue) (Rpi)