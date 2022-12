Torino: Lo Russo su neve, monitorata con attenzione la situazione fin dalle prime precipitazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Torino oggi è stato raggiunto il livello giallo del piano neve con una precipitazione nevosa compresa tra i 6 e i 10 cm. Secondo le previsioni la nevicata proseguirà ancora nelle prossime ore e dovrebbe esaurirsi intorno alle ore 19/20. Nella notte saranno inoltre attivi 29 trattori per lo sgombero neve delle aree mercatali, 35 mezzi con lama per lo sgombero neve sulla piccola viabilità e continueranno ad operare i mezzi spandisale già attivi, dando priorità alle arterie principali. Dalle ore 6:00 di domani, venerdì 16 dicembre, saranno inoltre operativi gli addetti allo sgombero manuale per la messa in sicurezza degli accessi di scuole, ospedali e altri luoghi sensibili.Per agevolare le operazioni di sgombero neve e pulizia delle strade, nonché la viabilità, si invita la cittadinanza a limitare per quanto possibile gli spostamenti - continua Lo Russo - . (segue) (Rpi)