Veneto: assessore Cultura, aperti al dialogo per favorire la crescita del settore culturale regionale

Con la legge quadro sulla cultura "abbiamo iniziato un percorso volto a consolidare e valorizzare il sistema culturale del Veneto, inserendo per la prima volta anche il concetto di programmazione triennale e di piano annuale. Un cammino che la Regione ha avviato e condiviso con Agis Triveneta, mettendo al centro gli operatori e addetti del settore culturale, dimostrando massima attenzione anche dal punto di vista del sostegno finanziario". Queste le parole dell'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari, intervenuto sul tema del mondo dei finanziamenti alla cultura e facendo seguito alle dichiarazioni di Agis Triveneta. "Non c'è quindi nessun 'tradimento' della legge regionale sulla cultura, come indicato da Agis Triveneta, ma anzi, c'è tutto l'impegno nel proseguire il percorso avviato, guidati dalla consapevolezza della straordinarietà del patrimonio culturale regionale, fatto di tradizioni, istituzioni quanto di creatività e vivacità delle idee che contraddistinguono la gente veneta. Il nuovo bilancio di previsione dimostra, infatti, l'attenzione verso tutto il comparto, senza lasciare indietro nessuno. In un'ottica di collaborazione siamo sempre aperti al dialogo e disponibili a valutare qualsiasi tipo di proposta che possa favorire la crescita di questo mondo", ha poi concluso l'assessore.