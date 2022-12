Lombardia 2023: Palmeri, Pd che insegue M5s vuole ritornare ai tempi del Pds

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia dobbiamo provare ad andare 25 anni avanti, non 25 anni indietro. E invece i dirigenti di partito del Pd che inseguono il Movimento Cinque Stelle per legarsi a loro in coalizione alle regionali sembrano voler ritornare ai Ds - Democratici di Sinistra (1998-2007), anzi al Pds - Partito Democratico della Sinistra (1991-1998)". Lo ha detto il Consigliere Regionale Manfredi Palmeri, Capolista alla prossime elezioni regionali e Presidente del gruppo Letizia Moratti Presidente in merito all'accordo tra PD e M5s. La direzione nazionale sarebbe così quella di un'opposizione parlamentare con i grillini a protestare e non a proporre e la direzione congressuale sarebbe così verso le posizioni di Elly Shlein, alla cui presentazione si aveva la sensazione di un contesto più idoneo a una scuola da occupare che ad una Lombardia da governare". "Chi ha creduto nella vocazione maggioritaria del PD, chi guardava a Tony Blair, i riformisti, i cattolici e anche i nativi democratici invece di scegliere se astenersi o rafforzare Beppe Grillo e Giuseppe Conte allontandosi dalle tesi fondative del Lingotto, hanno l'opportunità di andare a votare portando il proprio contributo politico alla coalizione di Letizia Moratti contribuendo alla sua vittoria. In questa spaccatura nel PD è forte il disagio di molti elettori e di tanti eletti, in particolare di Amministratori locali che si pongono con pragmatismo nei confronti delle proprie comunità territoriali. Pensiamo ad esempio a Milano e a chi ha recentemente votato per il Pd a sostegno di Beppe, sì... ma Sala, non Grillo". (Com)