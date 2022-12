Fd’I: Rampelli, festeggiamo decennale con vittoria epocale Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si poteva festeggiare meglio il decennale di Fratelli d'Italia “con una vittoria epocale, quella che ha visto la prima donna italiana e la prima personalità politica di destra alla guida della nazione”. È quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulla sua pagina Facebook per il decennale di Fratelli d'Italia. “Sogno realizzato con tenacia ma, soprattutto, con lungimiranza, coraggio e preparazione culturale. Per questo voglio dedicare la festa di piazza del Popolo alla 'generazione invisibile' poi in parte evoluta nella 'generazione Atreju', in forza di quella geniale avventura della Festa bipartisan del 1998 a Colle Oppio, primo esordio del nuovo Movimento erede del Frinte della Gioventù, Azione Giovani. Comunità umana e politica - aggiunge - che ha sfidato ogni convenzione, rotto i ponti con il nostalgismo già dal Msi, partito importante nella storia italiana ma destinato a essere strumento prevalente di testimonianza più che di progetto. Perché da lì iniziò a formarsi una generazione che, attraverso l'originalità del suo posizionamento culturale, ha creato il tessuto fondamentale su cui sarebbe nato il nuovo movimento giovanile prima - Azione Giovani fu guidata proprio da Giorgia Meloni dal famoso Congresso di Viterbo del 2004 - e Fratelli d'Italia poi". (segue) (Rin)