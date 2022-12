Fd’I: Rampelli, festeggiamo decennale con vittoria epocale Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stessa generazione che ha dato sostanza ad Alleanza nazionale, nata per un'opportunità elettorale spalancatasi in Italia dopo il crollo del pentapartito tramortito da Tangentopoli, ma – puntualizza Rampelli - impreparato a vivere istantaneamente la transizione al largo del post fascismo. All'epoca, confessiamolo, le accuse di doppiopettismo, di mero mascheramento dei pruriti totalitari, di greve e spasmodica ricerca di nascondigli dove posizionare i ninnoli del ventennio avevano un fondamento. Mi permetto di dire, senza voler offendere nessuno, che gli unici a stare perfettamente a proprio agio nella cornice della modernizzazione e del futuro erano proprio coloro che avrebbero poi ideato, prima che fondato, Fd’I. Alle tante persone - conclude Rampelli - che hanno servito questa sfida storica e pagato prezzi alti per resistere a certe discriminazioni interne, gran parte dei quali hanno solo accompagnato la nuova creatura ai blocchi di partenza, rinunciando con tanti sacrifici a raccogliere i frutti della propria seminagione va il nostro abbraccio. Fd’I esiste grazie a loro e noi tutti lo sappiamo". (Rin)