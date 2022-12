Lazio 2023: Trancassini (Fd'I), non parlo da candidato ma da coordinatore partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il suo intervento dal palco, in occasione del decennale di Fd'I a piazza del Popolo a Roma, il coordinatore del partito alla Regione Lazio, Paolo Trancassini, incalzato dai giornalisti, ha chiarito di non aver parlato da candidato in pectore del centrodestra per la presidenza del Lazio, ma "da coordinatore del partito nel Lazio, che ha avuto un risultato straordinario alle ultime elezioni e guida la coalizione di governo. È per questo che ritengo che vinceremo le elezioni regionali", ha dichiarato Trancassini, il cui nome nome è tra i possibili candidati alla presidenza del Lazio per il centrodestra. (Rer)