Municipio Roma X: M5s, no a delibera mancante del criterio di correttezza amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, del Movimento 5 stelle, in una nota, dichiarano: "Siamo esterrefatti e indignati: oggi con la delibera della giunta Falconi che abroga il vigente regolamento sulle antenne, si commette un vero e proprio atto di arroganza amministrativa. Innanzitutto - spiegano i consiglieri del Municipio Roma X del M5s - la delibera si basa su una premessa falsa perché il parere della Commissione ambiente ivi citato, era espresso e non favorevole all'abrogazione. Perché, al contrario, scrivere che la commissione ambiente non ha espresso parere? Si dichiara e ci si basa su qualcosa di palesemente falso. In secondo luogo, ma non secondo per importanza, ribadiamo che un regolamento si abroga approvando quello successivo che lo va a sostituire, per evitare dannosi vuoti normativi che potrebbero dare adito ad abusi ai danni dei cittadini. Noi - sottolineano Ieva, Di Pillo e Paoletti - avevamo proposto un regolamento antenne conforme alle indicazioni del Pau (Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica) ma è stato bocciato dalla maggioranza del Municipio. Oggi, in aula consiliare abbiamo detto no con forza a un atto proprio dell'amministrazione Falconi assolutamente scorretto dal punto di vista politico e irregolare da un punto di vista amministrativo e che, di fatto, costituisce un precedente molto grave nel lavoro dell'attuale giunta", concludono Ieva, Di Pillo e Paoletti. (Com)