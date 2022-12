Centrodestra: La Russa, Meloni ha conquistato leadership, non è stata investitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo di leader del centrodestra, Giorgia Meloni, “lo ha conquistato autonomamente, non è stata un’investitura”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite della prima giornata delle celebrazioni per i 10 anni di Fratelli d’Italia, in corso a Roma. Fin dai primi anni di politica, era chiaro che “dimostrasse già di avere una marcia in più di tutti”, ha aggiunto La Russa ricordando che il merito, anche suo, è solo quello di aver “capito” le prospettive dell’attuale presidente del Consiglio.(Rin)