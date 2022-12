Serbia: Vucic, stop a visti gratuiti e rafforzamento confini per fermare immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha affermato che Belgrado sta adottando due tipi di misure relative all'immigrazione illegale. "Una è l'abolizione dei visti gratuiti per i Paesi da cui proviene un numero significativo di migranti e l'altro è il rafforzamento dei confini con la Macedonia del Nord e la Bulgaria grazie anche all'aiuto della polizia dell'Ungheria e dell'Austria", ha detto Vucic, ripreso dalla stampa locale. Il presidente serbo, oggi in visita al confine serbo-ungherese dove ha incontrato l'omologa ungherese, Katalin Novak, ha detto che i Paesi in questione sono "Tunisia, Burundi, Guinea-Bissau e India", e che l'abolizione dei visti gratuiti è "ciò che chiede anche l'Unione europea". Vucic ha affermato che il rafforzamento del confine è necessario perché "dall'inizio dell'anno l'afflusso di migranti dalla Macedonia del Nord è aumentato di 4 volte e di 3,6 volte dalla Bulgaria". Anche Novak ha affermato che la pressione dei migranti illegali "è in aumento" e che ad oggi "sono stati sventati più di 271 mila casi di tentativi illegali di attraversare il confine". Come ha sottolineato, i migranti "sono sempre più aggressivi e ci sono sempre più trafficanti di esseri umani". (Seb)