Senato: La Russa, non sono “semaforo”, continuerò ad esprimere mie idee

- “Ho tentato, con il mio discorso di insediamento, di dire che il mio principale obiettivo sarà quello di lavorare a quella pacificazione” fra destra e sinistra “che è stata trascurata da tutti”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite della prima giornata delle celebrazioni per i 10 anni di Fratelli d’Italia, in corso a Roma. “Se riuscirò a spostare in avanti il percorso di questo reciproco riconoscimento politico mi considererò soddisfatto, anche a costo di trovarmi un po’ stretto con la ‘camicia di forza’ di presidente del Senato” che per prassi mantiene un profilo superpartes. Su questo La Russa ha aggiunto che non si limiterà solo a dirigere l’Aula: “Non sono un semaforo, dirigerò l'aula ma fuori dai luoghi istituzionali continuerò ad esprimere le mie idee”. (Rin)