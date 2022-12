I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: inondazioni, recuperati i corpi di altre 11 vittime - I soccorritori hanno rinvenuto i corpi di altre 11 persone uccise a seguito delle inondazioni che hanno devastato la capitale della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Kinshasa. I corpi, riferiscono le autorità locali, sono stati trovati nel quartiere settentrionale della città di Mont-Ngafula, il più colpito dalle piogge, dove molte case sono costruite su zone collinari che hanno subito frane. In totale quasi 30 mila famiglie sono state colpite, con 280 case che sono state spazzate via dalle frane. Il presidente Felix Tshisekedi dovrebbe rientrare nel Paese oggi da Washington dopo aver accorciato la sua sua partecipazione al vertice Usa-Africa. Il bilancio ufficiale delle vittime è di 120, ma i gruppi non governativi affermano che sono morte più di 140 persone. Il primo ministro Jean-Michel Sama Lukonde ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. (segue) (Res)