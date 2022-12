I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: il Benin si dota di uno strumento giuridico per punire i militari disertori - In Benin il Tribunale per la repressione dei crimini economici e del terrorismo (Criet) potrà esprimersi anche sui casi di militari disertori, inclusi quelli che si rifiutano di andare al fronte per combattere in missioni anti terrorismo. Lo scrive l'agenzia di stampa "Apa", spiegando che il parlamento del Paese ha adottato una legge che integra il codice penale e prevede la possibilità di perseguire i soldati che rifiutano o fuggono dalle fila dell'esercito beninese impegnato nella lotta contro i jihadisti. La legge, che modifica un precedente articolo, include al suo interno disposizioni relative sia ai membri delle Forze armate, che delle forze di sicurezza ed assimilati. “Dovrebbero essere introdotte nel diritto positivo disposizioni volte a sanzionare chiunque si renda colpevole di diserzione o di altri reati connessi o simili che potrebbero essere commessi da un membro delle forze di sicurezza o di difesa regolarmente costituite e che, senza diritto, rompa il vincolo che lo lega al suo corpo”, sottolinea la relazione della commissione delle Leggi. L'adozione di questa nuova disposizione, ritiene l'esecutivo, mira a rafforzare la difesa e la sicurezza del Benin dotandolo di un arsenale giuridico per la definizione e la repressione di reati specifici dei membri delle forze di difesa e di sicurezza. (segue) (Res)