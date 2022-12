I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: ministra Difesa tedesca Lambrecht, rimarremo in Minusma a delle condizioni - La prosecuzione della partecipazione della Germania alla Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma) è subordinata a delle condizioni. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, durante la conferenza stampa con l'omologo maliano Sadio Camara, che ha incontrato oggi a Bamako. Le condizioni elencate dall'esponente del governo federale comprendono le elezioni in Mali “nel febbraio del 2024 come parte del processo di transizione”. Inoltre, al contingente tedesco deve essere “garantita la possibilità di adempiere” ai propri compiti nel quadro di Minusma. Altrimenti, ha evidenziato Lambrecht, “riconsidereremo la decisione” di partecipare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, in corso dal 2013. In precedenza, la ministra della Difesa tedesca aveva concordato con la collega degli Esteri, Annalena Baerbock, il ritiro delle forze della Germania da Minusma, il cui limite massimo è di 1.400 effettivi. Il ridispiegamento dovrebbe iniziare non prima della prossima estate ed essere completato entro il maggio del 2024. La decisione è stata assunta dal governo federale a seguito dei contrasti tra Minusma e la giunta militare al potere a Bamako. Lo scontro si è concentrato sulla presenza in Mali di truppe russe e dei mercenari del gruppo Wagner, considerato vicino al Cremlino. In questo contesto, la Germania ritiene che la sicurezza dei propri militari in Mali non sia più garantita. A ogni modo, l'esecutivo federale ha assicurato che il ritiro avverrà in maniera ordinata. Da ultimo, la partecipazione della Forze armate della Germania a Minusma è stata prorogata fino al maggio del 2023, introducendo la possibilità di un ritiro nel caso in cui la sicurezza delle truppe non sia più garantita. (segue) (Res)