I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Repubblica Centrafricana: completato ritiro militari francesi dal Paese - L'esercito francese ha completato oggi il ritiro degli ultimi militari stanziati in Repubblica Centrafricana nell'ambito della missione logistica (Mislog). La missione mobilitava circa 130 soldati francesi, riferisce in un comunicato il ministero della Difesa, aggiungendo che questa "non aveva più alcuna giustificazione operativa" e che il campo di M'Poko è stato consegnato in buon ordine alle autorità centrafricane il 13 dicembre. Questa manovra logistica e amministrativa è avvenuta in modo trasparente e in costante collegamento con le autorità centrafricane, prosegue il ministero francese, aggiungendo che l'operazione è stata coordinata da vicino con Minusca e Eutm-Rca, le due missioni internazionali che utilizzano anche il campo M'Poko. Fino alla loro partenza, conclude la nota, i soldati francesi hanno continuato a svolgere la loro missione logistica, ma anche azioni a sostegno della popolazione centrafricana, in particolare a favore dei giovani. (segue) (Res)