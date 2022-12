I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: focolaio nei campi per sfollati, dichiarata epidemia di colera a Goma - Un'epidemia di colera è stata dichiarata a Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). “Molti pazienti soffrono di diarrea, perdita di liquidi e alcuni di loro vomitano”, ha affermato in conferenza stampa il governatore del Nord Kivu, Constant Ndima, precisando che la maggior parte dei casi sono stati segnalati in campi temporanei che ospitano sfollati interni colpiti dalla guerra in corso tra le Forze armate congolesi (Fardc) e i ribelli del Movimento 23 marzo (M23). Finora, ha aggiunto il governatore, stati segnalati più di 600 casi e quattro morti, tuttavia le organizzazioni non governative che offrono sostegno alle vittime affermano che i numeri sono superiori alle cifre ufficiali. Coloro che vivono nei campi si sono lamentati della mancanza di cibo, riparo, latrine e docce, condizioni ottimali per la diffusione del colera. Dalla fine di ottobre, decine di migliaia di persone in fuga dai combattimenti con il gruppo M23 si sono aggiunte a quelle già insediate da mesi nei siti per sfollati nel territorio di Nyiragongo, pochi chilometri a nord di Goma. Senza un'adeguata igiene e accesso ad acqua pulita e sicura, i casi potrebbero aumentare. Nell'ottobre di quest'anno l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha sospeso il vaccino contro il colera a due dosi a favore di uno singolo, a causa di una carenza di approvvigionamento. (Res)