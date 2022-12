Torino: assessora Mobilità su neve, in azione mezzi spargisale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiunto il livello giallo del piano neve con una precipitazione nevosa tra i 6 e i 10 cm. La nevicata a Torino proseguirà ancora nelle prossime ore.In pianura dalle ore 12 sono usciti 13 mezzi spandisale, mentre dalle 15 i primi mezzi spazzaneve: 52 mezzi con lame per la grande viabilità, 44 per la media viabilità, 29 nel centro cittadino. Sulla collina sono operativi 64 trattori con lame e spandisale. Lo scrive su Facebook l'assessora alla Mobilità di Torino Chiara Foglietta. "Il sale era già stato distribuito preventivamente nelle serate e nottate precedenti l'evento nevoso di oggi sia in pianura sia in collina. E' attiva l'unità di coordinamento operativo e dalle 15 il numero verde di Amiat dedicato. Il personale di Città (Divisione Ambiente e Infrastrutture e mobilità) è uscito per monitorare la situazione e avvisare tempestivamente l'unità", conclude Foglietta. (Rpi)