I fatti del giorno - Medio Oriente

- Siria: Erdogan propone a Putin meccanismo tripartito su percorso diplomatico con Damasco - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato oggi di aver proposto all’omologo russo, Vladimir Putin, l’istituzione di un meccanismo tripartito con la Siria, per accelerare il percorso diplomatico tra Ankara e Damasco. Parlando ai giornalisti al ritorno della sua visita nella città turkmena di Awaza, dove ieri ha partecipato al vertice trilaterale insieme ai leader di Azerbaigian e Turkmenistan, il presidente turco ha rivelato di aver chiesto all’omologo russo di avviare una iniziativa per incontri con la leadership siriana per discutere il ripristino dei rapporti diplomatici tra Ankara e Damasco. Erdogan ha affermato che Putin ha accolto l’offerta “positivamente”, aggiungendo: “Vogliamo avviare una iniziativa tripartita turca, russa e siriana. Per questo abbiamo iniziato a valutare una serie di incontri". Il presidente turco ha rivelato: "Potrebbero incontrarsi prima i vertici dei nostri servizi di intelligence, poi i ministri della Difesa, in seguito i responsabili della diplomazia dei tre Paesi. Dopo questi incontri, potremmo avere un vertice tra leader. Ho presentato la questione a Putin e lui ha una visione positiva. Quindi, inizieremo una serie di negoziati”. (segue) (Res)