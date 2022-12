© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: presidente del parlamento, rammarico per incidente Unifil nel sud - Il presidente del parlamento del Libano, Nabih Berri, ha espresso il suo rammarico per l'incidente avvenuto ad Al Akabiya, a sud di Sidone, nel Libano meridionale, che ha coinvolto un convoglio della forza di interposizione delle Nazioni Unite Unifil e causato la morte di un casco blu irlandese. “Con grande tristezza abbiamo appreso la notizia della morte del soldato”, ha detto Berri in un comunicato, spiegando che l’incidente “non minerà lo storico rapporto tra il contingente irlandese e i libanesi”. “L'aggressione contro le forze di pace non passerà inosservata. Preservare la loro sicurezza è un dovere basato sulla nostra assoluta convinzione nell'importanza di attuare le risoluzioni internazionali”, ha affermato il ministro dell’Interno Bassam Mawlawi. (segue) (Res)