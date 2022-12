I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar: Parlamento Ue vota risoluzione su caso di corruzione - Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato una risoluzione sul sospetto caso di corruzione legato al Qatar. Nel testo approvato, gli europarlamentari esprimono profonda costernazione per le recenti accuse di corruzione, che condannano con forza riaffermando la volontà di mantenere una politica a tolleranza zero nei confronti delle ingerenze esterne. Nella risoluzione viene proposta, tra le altre cose, "l'istituzione di una commissione d'inchiesta per affrontare in modo esaustivo le ingerenze straniere all'interno delle istituzioni dell'Ue volte a influenzare il processo decisionale". (segue) (Res)