- Giordania-Iraq: fonti stampa, collegamento elettrico avverrà entro la fine del 2023 - Il collegamento elettrico tra Giordania e Iraq avverrà entro la fine del prossimo anno. È quanto emerso in occasione di un incontro tra il ministro dell’Elettricità iracheno, Ziyad Ali Fadel al Khamis e una delegazione giordana a Baghdad, secondo quanto riferito dall’emittente “Al Mamlaka”. In particolare, il ministro iracheno ha parlato di uno studio in corso per sviluppare i processi di interconnessione tra i due Paesi. “L’incontro con la delegazione giordana ha affrontato una serie di importanti questioni di interesse comune, in particolare quello relativo alla città economica”, ha spiegato il ministro dell’Industria e dei minerali dell’Iraq, Khaled al Battal. La delegazione giordana è guidata dal ministro dell’Industria, del Commercio e degli Approvvigionamenti, Youssef al Shamali, e dal ministro dell'Energia e delle Risorse minerarie, Saleh al Kharabsha, i quali hanno incontrato il vice primo ministro e ministro della Pianificazione dell’Iraq, Muhammad Ali Tamim. Durante il colloquio, le parti hanno discusso dei risultati della visita del premier iracheno Muhammad al Sudani in Giordania e la necessità di proseguire il lavoro del Consiglio di coordinamento congiunto tra Giordania, Iraq ed Egitto. Lo scorso ottobre, Giordania e Iraq hanno posto la prima pietra del progetto di interconnessione elettrica. Il piano prevede, nella sua prima fase, una fornitura di 150 megawatt di energia elettrica alla Giordania, per poi passare a 500 e 900 megawatt nella seconda e terza fase. (segue) (Res)