- Arabia Saudita: Moody’s, economia in crescita di oltre 10 percento nei primi nove mesi 2022 - L’economia dell’Arabia Saudita è cresciuta del 10,2 per cento durante i primi nove mesi del 2022, grazie alla ripresa della produzione petrolifera e della rapida crescita del settore non petrolifero. Lo riferisce l’agenzia di valutazione del credito Moody’s, secondo cui la stima di crescita al rialzo rispetto alle precedenti previsioni, è il frutto di "politiche fiscali e macroeconomiche efficaci, istituzioni forti e una buona governance". A detta di Moody’s, la forte crescita del settore non petrolifero saudita negli anni passati e presenti, in media del 5 per cento annuo fino al secondo trimestre del 2022, è indice del fatto che gli sforzi di diversificazione economica stanno guadagnando slancio. Inoltre, secondo l'agenzia di di rating, Riad potrebbe invertire la strada del ricorso all'emissione di debito pubblico aumentata di quasi il 50 per cento nel 2020 a 163 miliardi di rial (43,4 miliardi di dollari) secondo l'Autorità per il mercato dei capitali saudita. (Res)