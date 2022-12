© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia-Ue: firmato accordo di partenariato e cooperazione - La Thailandia e l’Unione europea hanno firmato l’accordo di partenariato e cooperazione, che entrerà in vigore dopo le ratifiche. Per la parte thailandese l’intesa è stata siglata dal ministro degli Esteri Don Pramudwinai; per l’Unione dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e dal primo ministro della Repubblica Ceca, presidente di turno dell’Ue, Petr Fiala. La cerimonia si è svolta ieri a Bruxelles, in Belgio, a margine del vertice Ue-Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, di cui la Thailandia fa parte. Erano presenti anche il primo ministro thailandese, Prayut Chan-o-cha, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Bangkok. L’accordo, si legge nella nota, rappresenta una “pietra miliare” in 44 anni di relazioni Thailandia-Ue, e apre “una nuova era”. L’intesa copre varie aree di cooperazione – politica, economica, sociale e ambientale – offrendo una cornice per il suo concreto avanzamento e una base per la ripresa dei negoziati per un accordo di libero scambio. (segue) (Res)