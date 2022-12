© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: terrorismo, sottosegretaria Esteri annuncia dossier su presunte responsabilità indiane - Mentre il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, si appresta a presiedere, oggi a New Yorjk, la conferenza “L’approccio globale nella lotta al terrorismo - Sfide e prospettive” nell’ambito della presidenza indiana del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la sottosegretaria agli Esteri del Pakistan, Hina Rabbani Khar, ha annunciato la divulgazione di un dossier sulle presunte responsabilità indiane in un attentato del 2021 a Lahore. Lo riferisce il quotidiano indiano “The Hindu”. Nell’attentato in questione, il 23 giugno dell’anno scorso, tre persone furono uccise e altre tre rimasero ferite in un’esplosione nel quartiere di Johar Town, vicino alla casa di Hafiz Saeed, leader dell’organizzazione terroristica Jamaat-ud-Dawa, sospettata di essere coinvolta negli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008. (segue) (Res)