- Pakistan-Tagikistan: impegno a rafforzare cooperazione, Paesi verso partenariato strategico - Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, in visita ufficiale a Islamabad ieri e oggi (14 e 15 dicembre), e il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, hanno discusso di questioni bilaterali, regionali e internazionali, hanno espresso soddisfazione per lo stato della cooperazione e si sono impegnati ad approfondire ulteriormente i legami “fraterni” tra i rispettivi Paesi. Le parti hanno concordato di concludere al più presto l’accordo di partenariato strategico, che potrebbe essere firmato l’anno prossimo in occasione della visita del premier pachistano a Dushanbe. Sono stati firmati diversi accordi e protocolli d’intesa. Lo riferisce un comunicato congiunto. (segue) (Res)