© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: India, l’Aeronautica ha ricevuto tutti i 36 Dassault Rafale acquistati dalla Francia - L’Aeronautica militare dell’India ha reso noto che le consegne dei caccia Rafale prodotti per la forza armata dall’azienda francese Dassault Aviation sono state ultimate. “Il pacchetto è completo”, ha annunciato oggi la forza aerea indiana su Twitter, precisando che l’ultimo dei 36 caccia è atterrato in India dopo aver effettuato un rifornimento in volo da un aereo cisterna dell’Aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti. L’appalto ha un posto importante nelle relazioni tra l’India e la Francia, che hanno nella cooperazione nella difesa uno dei pilastri portanti. (Res)