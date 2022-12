© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: l’Fmi gela il presidente Saied, slitta il maxi-prestito e ora il Paese rischia il default - Doccia fredda per la Tunisia a pochi giorni dalle elezioni legislative del 17 dicembre, simbolica data che segna il dodicesimo anniversario della rivoluzione dei gelsomini che nel 2010 innescò i moti della primavera araba. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha deciso di ritardare l’approvazione finale del maxi-prestito di 1,9 miliardi di euro prevista il 19 dicembre. E’ un guaio, perché ora rischia di bloccarsi la catena dei finanziamenti internazionali necessari ad evitare il tracollo finanziario del Paese. La motivazione dell’Fmi non è chiara. Forse pesa la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge finanziaria per il 2023 che dovrebbe contenere le impopolari riforme volute dal Fondo, a partire dalla graduale revoca delle sovvenzioni per i prodotti di base. Oppure l’istituzione finanziaria vuole prendere le distanze dalle controverse elezioni del 17 dicembre, volute dal presidente della Repubblica, Kais Saied, ma boicottate dai partiti politici e privi di candidati in diverse circoscrizioni. Resta il fatto che la Tunisia è “sparita” dall’agenda del Fondo per il mese di dicembre. Da notare che tale situazione avviene mentre Saied si trova negli Stati Uniti per il vertice Usa-Africa: probabilmente una casualità, senza dubbio una circostanza imbarazzante per il capo dello Stato. (segue) (Res)