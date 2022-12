I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: capo Eubam presiede riunione del Forum di coordinamento Libia-Sahel - Il capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia, Natalina Cea, ha presieduto, oggi, un incontro da remoto del Forum di coordinamento tra Libia e Sahel, che ha riunito i rappresentanti delle missioni per la gestione di crisi civili al fine di confrontarsi su aree di interesse comune. Lo riferisce Eubam sulla propria pagina Facebook, specificando che l’incontro si è svolto per preservare lo slancio testimoniato a seguito della conferenza regionale sulla cooperazione transfrontaliera tra Libia e Paesi del Sahel, tenutasi il mese scorso a Tunisi. Durante le discussioni di oggi, sono stati presi in esame i passi da intraprendere a seguito della conferenza regionale, inclusa la creazione di un comitato tecnico teso a proseguire il dialogo sulla cooperazione transfrontaliera. (segue) (Res)