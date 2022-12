© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Qatar: firmato un protocollo di cooperazione tra il parlamento e il Consiglio della shura - Il presidente del parlamento egiziano, Hanafi Jabali, e il presidente del Consiglio della shura del Qatar, Hassan bin Abdullah al Ghanim, hanno firmato un protocollo per la cooperazione tra le due istituzioni legislative. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, il protocollo prevede il rafforzamento della cooperazione parlamentare tra Egitto e Qatar e il coordinamento delle posizioni parlamentari egiziano-qatariote in tutti i forum parlamentari internazionali e regionali riguardanti questioni globali e regionali di interesse comune. Jabali, in visita a Doha, si è congratulato con il Qatar per il successo dell'organizzazione della coppa del mondo di calcio, esprimendo l'aspirazione del suo Paese a rafforzare e sviluppare la cooperazione bilaterale egiziano-qatariana in vari campi. (Res)