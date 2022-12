Lazio 2023: questa sera evento a Roma, Marta Bonafoni riunisce rete Pop con Alessio D'Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà questa sera a La Falegnameria di via Torre Branca 96, l'evento organizzato dalla consigliera regionale Marta Bonafoni in vista delle elezioni regionali del prossimo 12 e 13 febbraio. "Presenteremo al candidato presidente Alessio D'Amato la rete di Pop del Lazio, che abbiamo costruito da zero e che, in questi anni, si è alimentata con intrecci virtuosi a Latina, Rieti, Viterbo, Frosinone e nella provincia di Roma - commenta la consigliera Bonafoni - Una rete civica ecologista, femminista e progressista, che sottoporrà ad Alessio una proposta di governo radicale". L'appuntamento di questa sera si tiene al termine del Tour dei Desideri, che ha visto Marta Bonafoni impegnata in un percorso tra i territori e le città della Regione, per ascoltare e raccogliere bisogni e proposte di cittadine e cittadini, realtà del volontariato, delle imprese e del Terzo Settore. "In Lombardia il Movimento cinque stelle è a un passo dall'accordo ufficiale con il centrosinistra - continua la capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Pisana - Qui da noi ce l'abbiamo messa tutta, senza risparmiarci, per evitare uno scenario diverso. Ma è andata diversamente. Nel frattempo però la destra non trova la quadra sul candidato e c'è un mondo di sfiduciati da convincere. Siamo in partita e la vogliamo vincere". (Com)