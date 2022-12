Regno Unito-Cina: il ritiro di 6 diplomatici da Manchester accende le tensioni tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tensione tra Regno Unito e Cina è ulteriormente lievitata nelle ultime ore, dopo che ieri la Cina ha richiamato sei diplomatici in relazione al controverso episodio di violenza verificatosi due mesi fa nel suo consolato di Manchester. I fatti risalgono al 16 ottobre scorso, quando circa 60 persone si sono radunate pacificamente davanti alla sede diplomatica per protestare contro il presidente Xi Jinping in concomitanza con l'apertura del ventesimo Congresso del Partito comunista. Stando ai testimoni presenti sulla scena, la manifestazione è degenerata quando un gruppo di uomini è uscito dalla sede diplomatica, tentando di sequestrare i cartelli ai manifestanti. Durante i tafferugli, l'attivista di Hong Kong Bob Chan è stato trascinato all'interno dei giardini del consolato e percosso da diverse persone con il volto coperto dalle mascherine, riuscendo a scappare solo grazie all'intervento della polizia britannica. All'aggressione ha partecipato personalmente anche il console generale Zheng Xiyuan, inchiodato dalle immagini e dai filmati circolati online, che lo ritraggono nell'atto di sferrare un calcio al ragazzo trascinato all'interno del consolato. (segue) (Cip)