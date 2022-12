Regno Unito-Cina: il ritiro di 6 diplomatici da Manchester accende le tensioni tra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver negato la sua partecipazione agli scontri, Zheng ha ammesso un suo coinvolgimento dichiarando di aver agito per proteggere i suoi colleghi e accusando il dimostrante di avere "oltraggiato il mio Paese, il mio leader". Stando alle indiscrezioni circolate online, all'aggressione avrebbero partecipato anche il console Gao Lianjia, il consigliere Chen Wei e il vice console generale, Fan Yingjie. Zheng rientra i funzionari che in questi giorni hanno fatto ritorno in Cina, una scelta che ha fatto parecchio discutere il governo britannico, che in precedenza aveva chiesto ai funzionari cinesi di rinunciare al diritto all'immunità diplomatica per consentire agli investigatori di interrogarli riguardo l'accaduto. Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ha accolto la partenza del gruppo con grande disappunto, così come l'ex leader del partito conservatore, Iain Duncan Smith. "La flagrante aggressione a un pacifico attivista per la democrazia a Manchester richiede qualcosa di più che permettere ai responsabili di lasciare il Regno Unito senza accuse e a testa alta. Lasciare che la Cina li riprenda non è giustizia", ha detto secondo l'emittente statunitense "Cnn". (segue) (Cip)