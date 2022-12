Regno Unito-Cina: il ritiro di 6 diplomatici da Manchester accende le tensioni tra i due Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, da parte sua, ha reagito con aggressività alle dichiarazioni dei funzionari britannici, accusando il Regno Unito di avere fornito un resoconto dei fatti "distorto e irresponsabile". I contestatori, fa sapere l'ambasciata di Pechino a Londra, "si sono introdotti illegalmente nei locali del consolato, hanno aggredito i funzionari e minato gravemente la loro sicurezza e dignità". Le contestazioni sono state per di più una "provocazione violenta e perturbatrice inscenata deliberatamente dalle forze ostili alla Cina", aggiungono da Pechino, che ha minacciato "risolute contromisure" contro Londra per l'inefficace tutela del suo personale diplomatico. Il richiamo dei funzionari è stato inoltre giustificato come una "normale rotazione dei funzionari consolari" e con la fine del mandato di Zheng, che nulla ha a che vedere con l'accaduto. (Cip)