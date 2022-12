Ue: Bce, ci aspettiamo di continuare ad aumentare tassi di interesse in maniera significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) si aspetta di continuare ad aumentare “costantemente” i tassi di interesse “in maniera significativa”, sulla base di “una sostanziale revisione al rialzo delle prospettive di inflazione” nell'Eurozona. È quanto comunica il Consiglio direttivo della Bce, che oggi ha deciso si alzare i tassi dello 0,5 per cento. Per il vertice dell'Eurotower, gli indicatori devono raggiungere “livelli sufficientemente restrittivi” al fine di assicurare il ritorno dell'inflazione all'obiettivo di medio periodo del 2 per cento. Nel tempo, mantenere i tassi a livelli restrittivi ridurrà il livello dei prezzi, frenando la domanda e tutelando dal “rischio di una revisione persistente al rialzo delle aspettative di inflazione”. In questa prospettiva, il Consiglio direttivo della Bce continuerà a fondare le decisioni sui tassi di interesse sui dati e seguendo “un approccio riunione per riunione”. (segue) (Geb)