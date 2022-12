Ue: Bce, ci aspettiamo di continuare ad aumentare tassi di interesse in maniera significativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il vertice dell'autorità monetaria europea evidenzia che il tasso principale è il suo “strumento primario” di politica monetaria. Nella giornata di oggi, il Consiglio direttivo della Bce ha discusso dei “principi per la normalizzazione” del suo portafogli di obbligazioni. A partire dall'inizio di marzo del 2023, il portafoglio del programma per l'acquisto di titoli (App) diminuirà a “un ritmo misurato e prevedibile” con l'Eurosistema che “non reinvestirà tutti i pagamenti principali” delle obbligazioni in scadenza. La riduzione sarà pari a in media 15 miliardi di euro al mese sino alla fine del secondo trimestre del 2023. “Il ritmo successivo verrà determinato nel tempo”. Alla riunione che terrà il 2 febbraio prossimo, il Consiglio direttivo della Bce annuncerà “i parametri dettagliati” della riduzione dell'App. Lo smaltimento del portafogli di tale programma sarà oggetto di regolari rivalutazioni per garantire che rimanga “coerente con la generale strategia e posizione di politica monetaria, al fine di preservare il funzionamento del mercato e per mantenere un saldo controllo sulle condizioni del mercato valutario a breve termine”. Entro la fine del 2023, il vertice dell'Eurotower riesaminerà anche il proprio quadro operativo per la regolazione dei tassi di interesse a breve termine, che fornirà informazioni sul “punto finale del processo di normalizzazione del bilancio”. (segue) (Geb)