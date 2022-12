Ue: Bce, ci aspettiamo di continuare ad aumentare tassi di interesse in maniera significativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il Consiglio direttivo della Bce ha alzato i tassi e si aspetta di continuare ad aumentarli “in maniera significativa”. L'inflazione rimane, infatti, “fin troppo elevata” e dovrebbe permanere al di sopra dell'obiettivo “per troppo tempo”. Secondo le stime dell'Eurostat, a novembre l'indicatore ha raggiunto il 10 per cento, pco al di sotto del 10,6 per cento di ottobre. Tale declino deriva “soprattutto” da una più bassa inflazione dei prezzi dell'energia. Tuttavia, l'inflazione dei generi alimentari e la sottostante pressione sui prezzi in tutta l'economia si sono rafforzate e continueranno “per qualche tempo”. In un contesto di “eccezionale incertezza”, le proiezioni sull'inflazione sono state quindi corrette “significativamente al rialzo”. Si prevede ora un dato dell'8,4 per cento nel 2022 e del 6,3 per cento nel 2023. Tuttavia, il livello dei prezzi dovrebbe diminuire notevolmente nel corso del prossimo anno, fino a toccare il 3,4 per cento in 2024 e il 2,3 per cento nel 2025. Se si escludono i costi di energia e generi alimentari, il percorso dell'indicatore va dal 3,9 per cento nel 2022 al 4,2 per cento nel 2023. Dal 2024 al 2025, si stima un declino dal 2,8 al 2,4 per cento. (segue) (Geb)