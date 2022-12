Ue: Bce, ci aspettiamo di continuare ad aumentare tassi di interesse in maniera significativa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel trimestre in corso e in quello successivo, l'economia dell'Eurozona potrebbe subire una contrazione a causa di “elevata incertezza, indebolimento dell'attività economica globale e più ristrette condizioni di finanziamento”. Secondo le ultime proiezioni dell'Eurosistema, “una recessione sarebbe relativamente breve e poco profonda”. A ogni modo, la crescita dovrebbe essere limitata nel prossimo anno e ha subito “una significativa correzione al ribasso” rispetto alle stime precedenti. “Oltre il breve periodo”, il dato dovrebbe sperimentare una ripresa. Per l'Eurosistema, la crescita dell'Eurozona è ora stimata al 3,4 per cento nel 2022, allo 0,5 per cento nel 2023, all'1,9 per cento nel 2024 e all'1,8 per cento nel 2025. (segue) (Geb)