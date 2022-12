Ue: Bce, ci aspettiamo di continuare ad aumentare tassi di interesse in maniera significativa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riguardo all'App, il Consiglio direttivo della Bce comunica che continuerà a reinvestire pienamente i pagamenti principali dei titoli in scadenza fino alla fine di febbraio del 2023. Successivamente, il portafogli del programma diminuirà “a un ritmo misurato e prevedibile” con l'Eurosistema che “non reinvestirà tutti i pagamenti principali dei titoli in scadenza”. La diminuzione ammonterà in media a 15 miliardi di euro al mese “fino alla fine del secondo trimestre del 2023”. In seguito, il ritmo della riduzione verrà “determinato nel tempo”. Per quanto riguarda il Piano di emergenza per l'acquisto di titoli contro la pandemia di Covid-19 (Pepp), il vertice dell'Eurotower comunica che intende reinvestire i pagamenti principali dei titoli in scadenza “almeno fino alla fine del 2024”. In ogni caso, il futuro rinnovo del portafogli del Pepp verrà gestito per “impedire interferenze con la corretta posizione di politica monetaria”. Ora, il Consiglio direttivo della Bce continuerà ad applicare la flessibilità nel reinvestimento dei titoli in scadenza nel Pepp, contrastando i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria connessi con la pandemia di coronavirus. (segue) (Geb)