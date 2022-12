Ue: Bce, ci aspettiamo di continuare ad aumentare tassi di interesse in maniera significativa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le banche che stanno ripagando le somme prese in prestito con le operazione di rifinanziamento mirate di più lungo periodo, il Consiglio direttivo della Bce valuterà periodicamente come questi strumenti stanno contribuendo alla posizione di politica monetaria. Il vertice dell'Eurotwer ribadisce, infine, di essere “pronto ad aggiustare tutti i suoi strumenti all'interno del proprio mandato al fine di garantire che l'inflazione ritorni all'obiettivo del 2 per cento nel medio periodo”. Lo Strumento di protezione della trasmissione della politica monetaria rimane disponibile per “contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che rappresentano una seria minaccia per la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell'area dell'euro”. In questo modo, il Consiglio direttivo della Bce potrà “adempiere più efficacemente al proprio mandato di stabilità dei prezzi”. (Geb)