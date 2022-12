Natale: a Rieti e Viterbo un fine settimana ricco di eventi promossi dalla Camera di Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le iniziative natalizie promosse dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo e dalla sua Azienda speciale Centro Italia in collaborazione con i Comuni di Viterbo e di Rieti nell'ambito del progetto "Turismo e Cultura" e delle attività cofinanziate da Unioncamere Lazio. A Viterbo, dove l'installazione a tema boreale con igloo e orsi polari realizzata in piazza Giuseppe Verdi dalla Camera di Commercio ha attirato fin dall'inaugurazione la curiosità di tantissimi visitatori, sabato 17 dicembre dalle 16,00 alle 17,00 e dalle 17,15 alle 18,15 è in programma all'interno della chiesa degli Almadiani il laboratorio per bambini "A ciascuno il suo Pancake di Natale! – Lo preferisci dolce o salato?" con la cuoca dell'alleanza Slow Food Vittoria Tassoni, che si concluderà con una merenda salutare per i partecipanti. I due turni del laboratorio sono gratuiti, e la partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili. Domenica 18 dicembre dalle ore 16:00 alle 19:00 protagonisti nella chiesa degli Almadiani saranno i cuochi dell'alleanza delle 4 Osterie chiocciolate Slow Food della Tuscia Felice Arletti, Marco Ceccobelli, Antonella Ferrari e Maria Assunta Stacchiotti, che proporranno un loro menù per la Festa di fine anno, attingendo alle tradizioni e alle eccellenze del territorio. (segue) (Com)