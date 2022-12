Natale: a Rieti e Viterbo un fine settimana ricco di eventi promossi dalla Camera di Commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e libera fino ad esaurimento dei posti disponibili. A Rieti, accanto ai "temporary shop" che stanno animando le vie commerciali del capoluogo proponendo occasioni curiose e gustose per i regali di Natale, sabato 17 dicembre dalle ore 16,00 sono previste animazioni teatrali e circensi itineranti per il centro cittadino, fra trampoli, maschere e bolle di sapone con gli artisti di CircoMare Teatro, Circus Karakasciò e Teatro Origine, mentre in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 16,30 è in programma lo spettacolo "Le avventure di Capitan Natale" a cura della bottega dei comici. Dalle 12,00 alle 24,00 il "Natale a Porta Romana" propone nel quartiere omonimo street food, spettacoli di fuoco, animazione per bambini, concerti. Domenica 18 dicembre tornano le animazioni teatrali e circensi itineranti con gli artisti di Circus Karakasciò, Teatro Origine e IlNaufragarM'EDolce dalle ore 16,00 mentre sotto le volte del Palazzo Papale, dalle 17,00 alle 20,00 sono previsti laboratori ed esibizioni del Mercato Medievale "le Arti e gli Antichi Mestieri della Valle del Primo Presepe" a cura della Compagnia Arcieri di San Giovanni. (Com)