Nepal: emendamento procedura penale, Corte suprema non ammette istanza contro decreto

- La Corte suprema del Nepal non ha ammesso un’istanza contro il decreto sulla modifica della sezione 116 del Codice di procedura penale firmato dal primo ministro, Sher Bahadur Deuba, e inviato alla presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari. La Corte ha rifiutato di registrare l’istanza, a firma degli avvocati Kapildev Dhakal e Rajendra Prasad Dangal, perché l’iter legislativo è ancora in corso, non essendo arrivato alla promulgazione. Il controverso emendamento permetterebbe al governo di mettere fine ai procedimenti giudiziari a carico di persone coinvolte in passato in lotte politiche violente ma che abbiano firmato accordi con l’esecutivo rinunciando alla violenza. L’iniziativa ha suscitato critiche da parte di esponenti politici, anche all’interno del Congresso nepalese (Nc), il partito di Deuba, e della società civile. L’Associazione nazionale degli avvocati e quella dei patrocinanti davanti alla Corte suprema hanno emesso comunicati per contestare il provvedimento, che nell’ordinamento nepalese è previsto in casi di urgenza e quando il parlamento non è in seduta. Quello di Deuba è un governo uscente: il 20 novembre, infatti, si sono svolte le elezioni legislative e si attende la formazione di un nuovo esecutivo. (segue) (Inn)